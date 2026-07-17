Нейрохирурги рязанской БСМП первыми в регионе освоили аутоневральную пластику

Нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи первыми в Рязанской области освоили и внедрили в практику операции по аутоневральной пластике. Поводом для проведения операции стала тяжелая травма пациента. Мужчина перестал нормально ходить, его беспокоили сильная боль, онемение и слабость в левой стопе. Аутоневральная пластика применяется в случаях, когда поврежденный нерв невозможно сшить из-за большого расстояния между его концами. Тогда хирурги используют участок икроножного нерва пациента, создавая «мост» для восстановления нервных волокон. В БСМП сообщили, что операция прошла успешно.

Нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи первыми в Рязанской области освоили и внедрили в практику операции по аутоневральной пластике. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Поводом для проведения операции стала тяжелая травма пациента. Мужчина перестал нормально ходить, его беспокоили сильная боль, онемение и слабость в левой стопе. Обследование показало повреждение большеберцового и малоберцового нервов, что привело к развитию пареза.

Аутоневральная пластика применяется в случаях, когда поврежденный нерв невозможно сшить из-за большого расстояния между его концами. Тогда хирурги используют небольшой участок икроножного нерва самого пациента, создавая своеобразный «мост» для восстановления нервных волокон.

В БСМП сообщили, что операция прошла успешно, пациенту удалось вернуть возможность двигаться.

Ранее подобные вмешательства выполняли только в федеральных медицинских центрах. Теперь высокотехнологичная медицинская помощь доступна и в Рязани. На сегодняшний день нейрохирурги БСМП уже провели восемь операций по аутоневральной пластике.