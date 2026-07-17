На трассе М-5 «Урал» под Рязанью 61-летний мужчина попал под колеса автомобиля

ДТП произошло днем 16 июля на 203-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском районе. 37-летняя рязанка, управляя автомобилем «Москвич 3», столкнулась с электровелосипедом под управлением 61-летнего жителя Рязани. В результате происшествия велосипедист с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.