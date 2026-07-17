Минобороны создаст Военный инженерно-технический университет

Создаваемый Военный инженерно-технический университет станет важным шагом для повышения компетенции Министерства обороны России в строительной сфере. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков на заседании коллегии Минобороны.
Фрадков доложил о ходе выполнения плана реализации решений, принятых на коллегии Минобороны в декабре 2025 года, касающихся военно-строительного и имущественного комплексов. В целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений было издано постановление правительства Российской Федерации о создании нового университета.
Отмечается, что этот шаг, по словам Фрадкова, позволит значительно повысить уровень подготовки специалистов в области строительства для нужд Минобороны России.
Фото: РИА Новости.