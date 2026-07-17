Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Арт-клуб «Площадка» приглашает на традиционный концерт памяти Михаила Горшенева «XIII лет без», в пабе «Две будки в Ирландии» также пройдет трибьют «Король и Шут».

На Рязанской ВДНХ состоится II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму», а на фестивале «Есенин Яр» в Константинове пройдет выступление экологической рок-группы «ДХ».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».