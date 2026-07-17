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Инфляция в Рязанской области выросла до 7,45% и превысила среднюю по России
В Рязанской области в июне 2026 года ускорился рост цен. Годовая инфляция в регионе составила 7,45%, что выше показателя по России в целом — 6,02%. Об этом сообщили в Банке России со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с маем цены в регионе выросли. Больше всего в июне подорожали непродовольственные товары, а меньше всего увеличились цены на услуги.

В Рязанской области в июне 2026 года ускорился рост цен. Годовая инфляция в регионе составила 7,45%, что выше показателя по России в целом — 6,02%. Об этом сообщили в Банке России со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с маем цены в регионе выросли. Больше всего в июне подорожали непродовольственные товары, а меньше всего увеличились цены на услуги.

Что подорожало в Рязанской области:

  • Плодоовощная продукция — заметнее всего выросли цены на картофель, лук, свеклу и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая к началу лета сокращаются, а новый урожай еще не поступил в полном объеме. Также выросли расходы на логистику.
  • Сахар — цены увеличились из-за сезонного роста спроса, снижения объемов производства и роста затрат производителей. За год сахар подорожал на 9,31%.
  • Бензин и дизельное топливо — в регионе топливо подорожало сильнее, чем в среднем по стране. В Банке России отметили, что ранее цены на бензин в Рязанской области были ниже среднероссийских, поэтому влияние снижения предложения оказалось более заметным.
  • Зарубежные поездки — сильнее, чем в среднем по России, выросла стоимость туристических поездок за границу. В частности, подорожали туры в Турцию, которая остается одним из самых востребованных направлений среди жителей региона.

При этом ряд товаров в июне стал дешевле:

  • Яйца — снижение цен связано с ростом производства в регионе и стране. За год они все еще подорожали на 11,78%, но в июне Рязанская область показала более заметное снижение цен, чем в среднем по России.
  • Масложировая продукция — снизились цены на маргарин и сливочное масло. Это произошло благодаря росту производства сырого молока, большим запасам готовой продукции и акциям в сетевых магазинах. За год эта категория подешевела на 6,15%.

В целом за последние 12 месяцев в Рязанской области сильнее всего выросли цены на услуги и непродовольственные товары. Среди категорий, которые подорожали больше, чем в среднем по стране, — меха и меховые изделия, а также санаторно-оздоровительные услуги.

В Банке России отметили, что денежно-кредитная политика по-прежнему будет направлена на снижение инфляции и достижение устойчивого роста цен на низком уровне.