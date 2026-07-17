Глава МВД Эстонии призвал ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал страны Евросоюза ужесточить визовую политику в отношении граждан России и прекратить выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу МВД страны. С таким заявлением Таро выступил на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине. По его словам, действующие ограничения не дали ожидаемого результата. Глава МВД Эстонии заявил, что россиянам не следует разрешать «отдыхать и заниматься шопингом» в странах Европы.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал страны Евросоюза ужесточить визовую политику в отношении граждан России и прекратить выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

С таким заявлением Таро выступил на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине. По его словам, действующие ограничения не дали ожидаемого результата.

Глава МВД Эстонии заявил, что россиянам не следует разрешать «отдыхать и заниматься шопингом» в странах Европы. Также он предложил разрешить государствам ЕС самостоятельно вводить ограничения на выдачу виз отдельным категориям российских граждан.

По инициативе Таро, ограничения могут коснуться дипломатов, владельцев служебных паспортов, бывших и действующих участников специальной военной операции, а также религиозных деятелей.

Кроме того, Эстония предложила включить участников СВО в шенгенский список лиц, которым запрещен въезд. По данным ERR, инициативу поддержали Латвия, Литва и Чехия, а Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия отнеслись к предложению положительно.