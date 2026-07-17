ФАС предложила отменить плату за возврат ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить регулирование цен на возврат железнодорожных билетов. Вместо этого планируется установить предел сбора за возврат на уровне 10% от стоимости билета. По информации перевозчиков, в 2025 году было возвращено более 25 миллионов билетов, а повторно выкуплено только 5,9 миллиона мест. Более половины возвратов оформляются за пять дней и менее до отправления поезда. Такое решение поддержали члены Совета потребителей при ОАО «РЖД». В ФАС считают, что изменения помогут сократить количество возвратов и улучшить ситуацию с доступностью билетов, особенно в сезонные периоды.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить регулирование цен на возврат железнодорожных билетов. Вместо этого планируется установить предел сбора за возврат на уровне 10% от стоимости билета.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года, из-за пандемии коронавируса, стоимость возврата была снижена до минимума. Это привело к тому, что количество возвращаемых билетов увеличилось более чем в три раза по сравнению с до пандемийным периодом.

Теперь ФАС разработала проект, который позволит железнодорожным перевозчикам самим устанавливать размер сбора за возврат, но не больше 10%. По информации перевозчиков, в 2025 году было возвращено более 25 миллионов билетов, а повторно выкуплено только 5,9 миллиона мест. Более половины возвратов оформляются за пять дней и менее до отправления поезда.

Такое решение поддержали члены Совета потребителей при ОАО «РЖД». В ФАС считают, что изменения помогут сократить количество возвратов и улучшить ситуацию с доступностью билетов, особенно в сезонные периоды.