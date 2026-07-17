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Епископа Скопинского и Шацкого Питирима отправили служить в Таджикистан
Епископ Питирима освободили от управления Скопинской епархией и направили его на службу главой Душанбинской епархии в Таджикистане. Вместо него Скопинскую Епархию возглавит иеромонах Иона (Черкасова), клирик Мелекесской епархии.

Епископа Скопинского и Шацкого Питирима отправили служить в Таджикистан. Об этом сообщает Священный Синод Русской Православной церкви.

Епископ Питирима освободили от управления Скопинской епархией и направили его на службу главой Душанбинской епархии в Таджикистане.

Вместо него Скопинскую Епархию возглавит иеромонах Иона (Черкасова), клирик Мелекесской епархии.