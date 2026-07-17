Епископа Скопинского и Шацкого Питирима отправили служить в Таджикистан

Епископ Питирима освободили от управления Скопинской епархией и направили его на службу главой Душанбинской епархии в Таджикистане. Вместо него Скопинскую Епархию возглавит иеромонах Иона (Черкасова), клирик Мелекесской епархии.