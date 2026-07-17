Двоих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки
Всего за сутки в регионе выявили 2610 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Помимо этого, выявлено более 20 нарушений со стороны водителей грузового транспорта.
Двоих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Всего за сутки в регионе выявили 2610 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Помимо этого, выявлено более 20 нарушений со стороны водителей грузового транспорта.