ЦИК заверил списки Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

Особенностью документа стало отсутствие общефедеральной части. В региональную группу № 6 (Рязанская и Тульская область) вошли: Ольга Горбунова, Любовь Антипенко, Валерий Овчинников, Андрей Николаев, Юрий Оганесян и Александр Никитин.

ЦИК заверил списки Партии прямой демократии на выборы в Госдуму 2026 года. Соответствующее решение принято 17 июля.

Особенностью документа стало отсутствие общефедеральной части.

В региональную группу № 6 (Рязанская и Тульская область) вошли: Ольга Горбунова, Любовь Антипенко, Валерий Овчинников, Андрей Николаев, Юрий Оганесян и Александр Никитин.

Напомним, выборы депутатов Госдумы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.