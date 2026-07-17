Более 3 тысяч рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

С начала года за парковку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках оштрафовали 3301 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 3 989 000 рублей (из них 48 юридических лиц — на 480 000 рублей).