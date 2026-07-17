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Азербайджан планирует восстановить прямые авиарейсы в Россию
Азербайджан планирует в ближайшее время восстановить прямое авиасообщение с Россией по ряду направлений. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. По словам Байрамова, речь идет о направлениях, по которым ранее действовали ограничения после крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

Азербайджан планирует в ближайшее время восстановить прямое авиасообщение с Россией по ряду направлений. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, передает «Интерфакс».

По словам Байрамова, речь идет о направлениях, по которым ранее действовали ограничения после крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов в Россию по ряду направлений», — заявил глава МИД Азербайджана.

Министр отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году составил около 4,9 млрд долларов, увеличившись примерно на 2,5% по сравнению с 2024 годом. По его словам, развитие транспортной инфраструктуры остается одним из важных направлений сотрудничества между странами.