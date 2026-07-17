Аркадий Фомин обсудил выпускной проект с участником кадровой программы «Герои62»

Завершился третий образовательный модуль второго потока региональной кадровой программы «Герои62». Она направлена на профессиональное переобучение участников СВО и создание условий для их последующей самореализации на гражданской службе. В течение года слушатели проекта изучали необходимые будущим управленцам дисциплины. Финальной точкой станет защита итоговых проектов.

Завершился третий образовательный модуль второго потока региональной кадровой программы «Герои62». Она направлена на профессиональное переобучение участников СВО и создание условий для их последующей самореализации на гражданской службе. В течение года слушатели проекта изучали необходимые будущим управленцам дисциплины. Финальной точкой станет защита итоговых проектов.

Накануне председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, наставник программы, встретился со своим подопечным Романом Денисовым, чтобы обсудить финальные аспекты выпускной квалификационной работы, посвященной развитию системы адаптации участников СВО. Проект предусматривает создание центров длительной непрерывной реабилитации на базе существующих спортивных учреждений.

«Инициатива, в основу которой лег Ваш личный опыт, безусловно, заслуживает пристального внимания. Проект интересный и очень нужный. Его реализация позволит повысить доступность комплексных программ восстановления. Очень важно, чтобы люди имели возможность проходить реабилитацию недалеко от места жительства», — отметил в ходе беседы спикер регионального парламента.

Роман Денисов поблагодарил наставника за поддержку проекта и помощь в его разработке: «Сейчас в качестве пилотной площадки мы рассматриваем спортивный комплекс «Буревестник» и Академию единоборств. В дальнейшем сможем задействовать физкультурно-оздоровительные комплексы в Рязани и в других муниципалитетах. Все должно быть максимально приближено к дому. Для подготовки специалистов планируем наладить взаимодействие с многопрофильным центром «Сосновый бор».

Аркадий Фомин напомнил, что в Рязанской области выстроена комплексная система всесторонней поддержки участников СВО и их родных. Военнослужащие получают особый статус и пользуются соответствующими правами и льготами.

«Ваша конкурсная работа — своего рода дорожная карта сопровождения каждого бойца, вернувшегося в мирную жизнь. Думаю, что проект может удачно дополнить уже существующую региональную инфраструктуру, — подчеркнул спикер парламента. — Рязанская область одной из первых в стране запустила программу «Герои62», и она оказалась очень востребованной. Многие бойцы после окончания военной службы стремятся к активной общественной деятельности. Проект «Герои62» открывает новые возможности для карьерного роста и реализации защитников Отечества».