Администрация округа прокомментировала драку между двумя семьями в Сапожке

Известно, что ссора произошла 11 июля, в День поселка, и дело дошло до применения физической силы. Местные власти взяли ситуацию на контроль. Виновный в инциденте задержан, и налажено взаимодействие с правоохранительными органами. Отмечается, что семья потерпевшего находится в постоянном контакте с представителями власти, а мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу, где сейчас находится под наблюдением медиков. Администрация призвала жителей Сапожкова избегать применения физической силы для разрешения конфликтов. «Сейчас для нас очень важна сплоченность и единство, только так мы сможем обеспечить надежный тыл нашим бойцам и быть уверенными в будущем всей нашей страны», — говорится в сообщении.

Администрация Сапожковского округа отреагировала на конфликт между двумя семьями местных жителей. Об этом сообщили в ее пресс-службе в соцсетях.

Известно, что ссора произошла 11 июля, в День поселка, и дело дошло до применения физической силы.

Местные власти взяли ситуацию на контроль. Виновный в инциденте задержан, и налажено взаимодействие с правоохранительными органами. Отмечается, что семья потерпевшего находится в постоянном контакте с представителями власти, а мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу, где сейчас находится под наблюдением медиков.

Администрация призвала жителей Сапожка избегать применения физической силы для разрешения конфликтов.

«Сейчас для нас очень важна сплоченность и единство, только так мы сможем обеспечить надежный тыл нашим бойцам и быть уверенными в будущем всей нашей страны», — говорится в сообщении.