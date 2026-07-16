Жители Сасова пожаловались на стихийную свалку на Октябрьской

Жители Сасова пожаловались на стихийную свалку растительного мусора возле дома № 65 на улице Октябрьской. Пост появился в соцсетях. По словам автора, на его глазах мужчина собирался выбросить скошенную траву рядом с участком. На замечание тот ответил, что раньше на этом месте были установлены таблички, разрешающие складировать траву и другой растительный мусор. Пытаясь разобраться в ситуации, он обращался в коммунальные службы и администрацию, однако, как утверждает автор публикации, долго не мог дозвониться.

Жители Сасова пожаловались на стихийную свалку растительного мусора возле дома № 65 на улице Октябрьской. Пост появился в соцсетях.

По словам автора, на его глазах мужчина собирался выбросить скошенную траву рядом с участком. На замечание тот ответил, что раньше на этом месте были установлены таблички, разрешающие складировать траву и другой растительный мусор.

Мужчина рассказал, что приобрел участок около месяца назад. По его словам, территория была заросшей кленом, а никаких подобных табличек он не видел.

Пытаясь разобраться в ситуации, он обращался в коммунальные службы и администрацию, однако, как утверждает автор публикации, долго не мог дозвониться.

Позже в одном из подразделений ЖКХ ему сообщили, что ранее такие таблички действительно существовали, а скопившийся за ограждением растительный мусор периодически вывозили.

Автор публикации отметил, что после того как расчистил территорию возле участка, не хочет, чтобы это место снова превратилось в свалку. По его словам, он готов обращаться с заявками на вывоз растительного мусора, если это потребуется.