Юрист Геррейру: в ЕС запретили продажу туров в Россию

В странах Евросоюза действует запрет на продажу туристических поездок в Россию, а также на продвижение страны как туристического направления. Об этом РИА Новости рассказал португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру. По его словам, европейским туроператорам и туристическим сайтам запрещено предлагать коммерческие услуги, связанные с поездками в Россию, а также рекламировать страну среди жителей ЕС. Геррейру отметил, что ограничения распространяются даже на размещение рекламных плакатов с предложениями туров в Россию.

В странах Евросоюза действует запрет на продажу туристических поездок в Россию, а также на продвижение страны как туристического направления. Об этом РИА Новости рассказал португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

По его словам, европейским туроператорам и туристическим сайтам запрещено предлагать коммерческие услуги, связанные с поездками в Россию, а также рекламировать страну среди жителей ЕС.

Геррейру отметил, что ограничения распространяются даже на размещение рекламных плакатов с предложениями туров в Россию.

Как пояснил эксперт, в связи с действующими санкциями желающие посетить Россию граждане стран Евросоюза вынуждены самостоятельно организовывать свои поездки без помощи европейских туристических компаний.