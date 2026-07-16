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WSJ: США могут ввести залог в 100 тысяч долларов для получателей грин-карты
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения залога в размере около 100 тысяч долларов для иностранцев, которые подают заявления на получение грин-карты через американские консульства за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Предполагается, что залог станет финансовой гарантией для американских властей на случай, если после переезда обладатель грин-карты не сможет самостоятельно обеспечивать себя.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения залога в размере около 100 тысяч долларов для иностранцев, которые подают заявления на получение грин-карты через американские консульства за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, окончательная сумма залога еще не определена и может оказаться как ниже, так и выше 100 тысяч долларов.

Предполагается, что залог станет финансовой гарантией для американских властей на случай, если после переезда обладатель грин-карты не сможет самостоятельно обеспечивать себя.

По информации WSJ, вернуть внесенные средства можно будет после получения гражданства США. Обычно этот процесс занимает не менее пяти лет.