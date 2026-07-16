Волонтеры нашли пропавшего в Захаровском районе мужчину
В Захаровском районе нашли пропавшего пожилого мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера». По информации поисковиков, 16 июля стало известно, что пропавшего мужчину удалось найти.
В Захаровском районе нашли пропавшего пожилого мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера».
По информации поисковиков, 16 июля стало известно, что пропавшего мужчину удалось найти.
Других подробностей о его состоянии и обстоятельствах поисковой операции в отряде не привели.
Фото: поисково-спасательный отряд «Мещера».