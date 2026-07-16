Волонтеры нашли пропавшего в Захаровском районе мужчину

В Захаровском районе нашли пропавшего пожилого мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера». По информации поисковиков, 16 июля стало известно, что пропавшего мужчину удалось найти.