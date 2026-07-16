В рязанском селе временно отключат газ
Подачу газа ограничат в селе Лесное Конобеево Шацкого округа. Ограничение связано с проведением плановых работ по замене шкафного регуляторного пункта (ШРП). Подача газа будет приостановлена с 08:00 21 июля до 17:00 24 июля.
В рязанском селе временно отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Газпрома».
Подачу газа ограничат в селе Лесное Конобеево Шацкого округа. Ограничение связано с проведением плановых работ по замене шкафного регуляторного пункта (ШРП).
Подача газа будет приостановлена с 08:00 21 июля до 17:00 24 июля.