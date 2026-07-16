В Рязанском перинатальном центре обновят оборудование и проведут ремонт

Рязанский перинатальный центр до конца 2026 года получит 262 единицы современного медицинского оборудования. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Комплексная модернизация учреждения продолжается с 2022 года. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области — министра здравоохранения Александра Пшенникова, оснащение центра новым оборудованием позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи для будущих мам и новорожденных.
Кроме того, в ближайшее время в перинатальном центре начнется косметический ремонт. Планируется обновить внешние элементы здания и внутренние помещения.
В региональном минздраве отметили, что развитие перинатальной службы и создание современных условий для мам и детей остается одним из приоритетных направлений работы здравоохранения Рязанской области.