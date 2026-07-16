В Рязанской области водитель электросамоката врезался в лавку и попал в больницу

В Сараях 32-летний водитель электросамоката получил серьезные травмы в результате аварии. Инцидент произошел в четверг, 16 июля, в 2:30, когда мужчина, житель районного центра, врезался в лавочку. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу. Сотрудники ГАИ сараевской полиции сообщили, что водитель был трезв, однако у него не было прав на управление мототранспортом. Мощность его электросамоката составила 1000 Вт, что приравнивает его к мопеду, для управления которым требуется водительское удостоверение. На мужчину составили административный протокол по статье 12.7 часть 1 КоАП (вождение без прав). Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В Сараях 32-летний водитель электросамоката получил серьезные травмы в результате аварии. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в четверг, 16 июля, в 2:30, когда мужчина, житель районного центра, врезался в лавочку. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу.

Сотрудники ГАИ сараевской полиции сообщили, что водитель был трезв, однако у него не было прав на управление мототранспортом. Мощность его электросамоката составила 1000 Вт, что приравнивает его к мопеду, для управления которым требуется водительское удостоверение.

На мужчину составили административный протокол по статье 12.7 часть 1 КоАП (вождение без прав). Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Фото: ИД «Пресса».