В Рязанской области в пятницу ожидаются дожди

В пятницу, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +6, +11°С, днем поднимется до +17, +22°С.