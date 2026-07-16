В Рязанской области произошло ДТП с участием 12-летней мотоциклистки

15 июля в Сасове произошла авария с участием 12-летней местной жительницы, управлявшей мотоциклом «Регулмото». Об этом пишет УМВД по Рязанской области. По предварительной информации, девочка не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген», за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате столкновения водитель мотоцикла получила травмы и обратилась за медпомощью. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.

15 июля в Сасове произошла авария с участием 12-летней местной жительницы, управлявшей мотоциклом «Регулмото». Об этом пишет УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, девочка не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген», за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате столкновения водитель мотоцикла получила травмы и обратилась за медпомощью.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.