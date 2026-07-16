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В Рязанской области погибла женщина на ж/д путях, требуется помощь в опознании
Рязанская транспортная полиция обратилась к гражданам с просьбой о помощи в установлении личности погибшей женщины, найденной на 7 пикете 198 километра железнодорожного перегона «Дягилево — Рязань-1». Инцидент произошел 3 июля 2026 года в 12:25, когда в дежурную часть поступило сообщение о смертельном травмировании. На данный момент личность погибшей не установлена. По предварительным данным, это женщина славянской внешности, возрастом около 35-40 лет и ростом 165-170 см. В момент происшествия на ней были черная кофта, черная майка, черные лосины и белые кроссовки. Документы, удостоверяющие личность, при ней не обнаружены. Обратиться можно по номеру: 8 (4912) 37-32-50 или 8 (4912) 39-30-38 (круглосуточно).

Рязанская транспортная полиция обратилась к гражданам с просьбой о помощи в установлении личности погибшей женщины, найденной на 7 пикете 198 километра железнодорожного перегона «Дягилево — Рязань-1». Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 3 июля 2026 года в 12:25, когда в дежурную часть поступило сообщение о смертельном травмировании.

На данный момент личность погибшей не установлена. По предварительным данным, это женщина славянской внешности, возрастом около 35-40 лет и ростом 165-170 см. В момент происшествия на ней были черная кофта, черная майка, черные лосины и белые кроссовки. Документы, удостоверяющие личность, при ней не обнаружены.

Транспортная полиция просит всех, кто располагает полезной информацией, незамедлительно сообщить по телефонам дежурной части: 8 (4912) 37-32-50 или 8 (4912) 39-30-38 (круглосуточно).