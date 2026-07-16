В Рязанской области машина сбила 9-летнюю девочку

Известно, что 15 июля около 17:00 часов в поселке Маяк Спасского округа на улице Центральной произошло ДТП. В результате аварии водитель автомобиля Haval сбил ребенка. Мужчина сразу же позвонил в экстренные службы. Пострадавшую с серьезными травмами головы доставили в детскую областную клиническую больницу. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины произошедшего.

В Рязанской области машина сбила 9-летнюю девочку. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Известно, что 15 июля около 17:00 часов в поселке Маяк Спасского округа на улице Центральной произошло ДТП. В результате аварии водитель автомобиля Haval сбил ребенка. Мужчина сразу же позвонил в экстренные службы. Пострадавшую с серьезными травмами головы доставили в детскую областную клиническую больницу.

В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: ИД «Пресса».