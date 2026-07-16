В Рязани восстановили электричество после массового отключения
Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, что в 9:20 из-за технологического нарушения свет пропал на улицах: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедская, Маяковского, Фрунзе, Введенская, Николодворянская, Полонского, Садовая, 2-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия, Ленинского Комсомола, Шевченко, Семена Середы, Типанова, Высоковольтная, Дзержинского, Татарская, Стройкова. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.
В Рязани восстановили электричество после массового отключения. Об этом сообщили в РГРЭС.
Напомним, что в 9:20 из-за технологического нарушения свет пропал на улицах:
- Ленина,
- Горького,
- Радищева,
- Свободы,
- Лево-Лыбедская,
- Маяковского,
- Фрунзе,
- Введенская,
- Николодворянская,
- Полонского,
- Садовая,
- 2-я Линия,
- 4-я Линия,
- 6-я Линия,
- Ленинского Комсомола,
- Шевченко,
- Семена Середы,
- Типанова,
- Высоковольтная,
- Дзержинского,
- Татарская,
- Стройкова.
На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.