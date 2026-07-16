В Рязани восстановили электричество после массового отключения

Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, что в 9:20 из-за технологического нарушения свет пропал на улицах: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедская, Маяковского, Фрунзе, Введенская, Николодворянская, Полонского, Садовая, 2-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия, Ленинского Комсомола, Шевченко, Семена Середы, Типанова, Высоковольтная, Дзержинского, Татарская, Стройкова. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.