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В Рязани пройдет ретро-фестиваль
В субботу, 18 июля, в Зеленом театре ЦПКиО пройдёт ретро‑фестиваль «Сделано/рождён в СССР». Гостей ждут конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу», дворовые игры, выставка ретро‑автомобилей, аукцион мотоциклов, барахолка и советский буфет «Столовая № 1». Возрастное ограничение 0+.

В Рязани пройдет ретро-фестиваль. Об этом сообщает мэрия.

В субботу, 18 июля, в Зеленом театре ЦПКиО пройдёт ретро‑фестиваль «Сделано/рождён в СССР».

Гостей ждут конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу», дворовые игры, выставка ретро‑автомобилей, аукцион мотоциклов, барахолка и советский буфет «Столовая № 1».

Возрастное ограничение 0+.