В Рязани пройдет ретро-фестиваль

В субботу, 18 июля, в Зеленом театре ЦПКиО пройдёт ретро‑фестиваль «Сделано/рождён в СССР». Гостей ждут конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу», дворовые игры, выставка ретро‑автомобилей, аукцион мотоциклов, барахолка и советский буфет «Столовая № 1». Возрастное ограничение 0+.