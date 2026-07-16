В Рязани оштрафовали компанию на 500 тысяч рублей за коррупцию

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по борьбе с коррупцией. Об этом сообщили на сайте ведомства. В ходе проверки выяснилось, что с сентября 2019 года по февраль 2022 года директор одной компании, которая занимается продажей метизов, дал деньги специалисту по закупкам другого предприятия, чтобы продлить контракты между их организациями. В результате прокуратура завела дело против этой фирмы за незаконное вознаграждение. В итоге компании назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по борьбе с коррупцией. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что с сентября 2019 года по февраль 2022 года директор одной компании, которая занимается продажей метизов, дал деньги специалисту по закупкам другого предприятия, чтобы продлить контракты между их организациями.

В результате прокуратура завела дело против этой фирмы за незаконное вознаграждение. В итоге компании назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.