В Рязани на Первомайском проспекте сбили мотоциклиста

В Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили очевидцы в соцсетях. Официальной информации о ДТП и возможных пострадавших пока не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.

В Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили очевидцы в соцсетях.

Официальной информации о ДТП и возможных пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства случившегося уточняются.