В Рязани на Первомайском проспекте сбили мотоциклиста
В Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили очевидцы в соцсетях. Официальной информации о ДТП и возможных пострадавших пока не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.
В Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили очевидцы в соцсетях.
Официальной информации о ДТП и возможных пострадавших пока не поступало.
Обстоятельства случившегося уточняются.