В Рязани на базе музея Солженицына создадут новое пространство

На базе музея Александра Солженицына в Рязани будет создан музей без границ, сообщил директор Рязанского исторического музея Олег Робинов в группе ЦСИ [ШТАБ] Рязань в соцсетях. В рамках обновления, которое планируется на сентябрь, ядро экспозиции, посвященной Солженицыну, сохранится, но будет дополнено постоянной выставкой современного искусства от галереи «Штаб». Новый проект музея станет не просто выставочным пространством, а уникальной культурной площадкой, где «классика встретится с современными творческими идеями». Первое мероприятие будет посвящено жизни и творчеству Александра Солженицына. Галерея «Штаб» переедет на Николо-Дворянскую улицу, и в сотрудничестве с Рязанским историческим музеем создаст атмосферу.

На базе музея Александра Солженицына в Рязани будет создан музей без границ, сообщил директор Рязанского исторического музея Олег Робинов в группе ЦСИ [ШТАБ] Рязань в соцсетях.

В рамках обновления, которое планируется на сентябрь, ядро экспозиции, посвященной Солженицыну, сохранится, но будет дополнено постоянной выставкой современного искусства от галереи «Штаб».

Новый проект музея станет не просто выставочным пространством, а уникальной культурной площадкой, где «классика встретится с современными творческими идеями». Первое мероприятие будет посвящено жизни и творчеству Александра Солженицына.

Галерея «Штаб» переедет на Николо-Дворянскую улицу, и в сотрудничестве с Рязанским историческим музеем создаст атмосферу.