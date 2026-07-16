В России предложили не ограничивать срок действия зарубежных водительских прав

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил убрать ограничение на срок действия зарубежных водительских прав для россиян, которые живут за границей. Он направил соответствующий законопроект в правительство, передает РИА Новости.
Сейчас, согласно закону «О безопасности дорожного движения», иностранные водительские удостоверения становятся недействительными через год после первого въезда гражданина России в страну. Однако это правило не касается прав, выданных в Белоруссии.
По новому законопроекту, россияне смогут управлять автомобилем в России с международными или иностранными водительскими правами без учета годичного срока, если они постоянно живут в стране, подписавшей Конвенцию о дорожном движении. Также необходимо, чтобы они не находились в России более 183 дней в течение года.