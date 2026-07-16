В России подорожало ОСАГО

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом полугодии 2026 года выросла на 8% год к году и достигла 7 300 рублей. По данным аналитиков, дороже всего ОСАГО обходится водителям в Новосибирской области — в среднем 13 652 рубля. Самые низкие цены зафиксированы на Чукотке, в Орловской и Костромской областях, Крыму и Забайкальском крае — около 5,3-5,5 тысячи рублей. Самыми популярными автомобилями, для которых оформляли полисы, стали Lada, Toyota и Hyundai.

В России подорожало ОСАГО. Об этом сообщает «Прайм».

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в первом полугодии 2026 года выросла на 8% год к году и достигла 7 300 рублей.

По данным аналитиков, дороже всего ОСАГО обходится водителям в Новосибирской области — в среднем 13 652 рубля. Самые низкие цены зафиксированы на Чукотке, в Орловской и Костромской областях, Крыму и Забайкальском крае — около 5,3-5,5 тысячи рублей.

Самыми популярными автомобилями, для которых оформляли полисы, стали Lada, Toyota и Hyundai.