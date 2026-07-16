В Минобороны сообщили об обстановке в зоне СВО на 16 июля

За сутки средства ПВО сбили 802 беспилотника, восемь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов HIMARS. Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения дронов.

В Минобороны сообщили об обстановке в зоне СВО на 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За сутки средства ПВО сбили 802 беспилотника, восемь управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов HIMARS.

Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения дронов.