В Красноярском крае мужчину нашли повешенным у дома его возлюбленной

В Красноярском крае мужчину нашли повешенным у подъезда дома, где проживала его знакомая. Об этом сообщили в группе «Плохие новости». По словам соседей, 30-летний Владимир всю ночь пытался попасть в квартиру девушки, однако она отказалась его впустить. Отмечается, что мужчина был безответно влюблен, и он неоднократно преследовал свою пассию. Утром его тело обнаружили повешенным. Девушке сразу позвонили из полиции и сообщили о его смерти.

В Красноярском крае мужчину нашли повешенным у подъезда дома, где проживала его знакомая. Об этом сообщили в группе «Плохие новости».

По словам соседей, 30-летний Владимир всю ночь пытался попасть в квартиру девушки, однако она отказалась его впустить. Отмечается, что мужчина был безответно влюблен, и он неоднократно преследовал свою пассию. Утром его тело обнаружили повешенным. Девушке сразу позвонили из полиции и сообщили о его смерти.