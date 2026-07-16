В Иванове задержали рязанца, помогавшего мошенникам с дистанционными кражами

По версии следствия, с декабря 2025 года по январь 2026 года обвиняемый житель Рязанской области за вознаграждение поддерживал функционирование «сим-бокса», меняя конспиративные квартиры в Иванове и Ярославле. Это позволило организованной группе совершать хищения у жителей различных регионов России. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ивановских Управлений ФСБ и МВД, которые изъяли оборудование и более 250 СИМ-карт. Действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.

В Иванове сотрудники ФСБ задержали 25-летнего оператора мошеннического «сим-бокса», который обвиняется в обеспечении его работы для телефонных мошенничеств и дистанционных краж. Об этом пишем МК.

Ленинский райсуд начал рассмотрение дела молодого человека, уроженца Рязанской области.

По версии следствия, с декабря 2025 года по январь 2026 года обвиняемый за вознаграждение поддерживал функционирование «сим-бокса», меняя конспиративные квартиры в Иванове и Ярославле. Это позволило организованной группе совершать хищения у жителей различных регионов России.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ивановских Управлений ФСБ и МВД, которые изъяли оборудование и более 250 СИМ-карт. Действия обвиняемого квалифицированы по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.