В Госдуме подготовили проект об отмене 28 штрафов в России

Предлагается не штрафовать водителей за отсутствие прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить эти данные по базе. Также хотят отменить штрафы за потерю паспорта и проживание без регистрации. Современные информационные системы уже имеют нужные данные, которые раньше требовали подтверждения документами. Если государство знает о человеке в своих реестрах, то не имеет смысла наказывать за отсутствие бумажного подтверждения. Кроме того, законопроект предлагает отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие нарушения при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Также вводится единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который может отменить 28 штрафов за отсутствие документов и мелкие нарушения. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, что предлагается не штрафовать водителей за отсутствие прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить эти данные по базе. Также хотят отменить штрафы за потерю паспорта и проживание без регистрации.

По словам Хрулева, современные информационные системы уже имеют нужные данные, которые раньше требовали подтверждения документами. Если государство знает о человеке в своих реестрах, то не имеет смысла наказывать за отсутствие бумажного подтверждения.

Кроме того, законопроект предлагает отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие нарушения при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Также вводится единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране.

Если закон примут, изменения могут вступить в силу с января 2027 года, что позволит инспекторам сосредоточиться на более серьезных нарушениях.