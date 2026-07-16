Украина получит новую ракету с дальностью 500 км

Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Bloomberg. По данным издания, Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем пять десятилетий баллистической ракеты. Программа под названием Nightfall (сумерки) нацелена на создание снаряда дальностью 500 км и массой боеголовки 200 кг, которому не страшны радиоэлектронные помехи. Испытания разработок начнутся в течение года, а поставки запланированы на конец 2027-го.

Украина получит новую ракету с дальностью 500 км. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем пять десятилетий баллистической ракеты.

Программа под названием Nightfall (сумерки) нацелена на создание снаряда дальностью 500 км и массой боеголовки 200 кг, которому не страшны радиоэлектронные помехи. Испытания разработок начнутся в течение года, а поставки запланированы на конец 2027-го.