Учителям запретят выгонять школьников с уроков

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступят в силу новые правила удаления учеников с уроков за нарушение дисциплины. Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства просвещения. Согласно новым правилам, учителя больше не смогут самостоятельно принимать решение об удалении школьника с занятия. Если ученик нарушает дисциплину, педагог сначала должен сделать ему замечание. Решение о временном удалении ученика с урока сможет принять только уполномоченный сотрудник образовательной организации.

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступят в силу новые правила удаления учеников с уроков за нарушение дисциплины. Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства просвещения.

Согласно новым правилам, учителя больше не смогут самостоятельно принимать решение об удалении школьника с занятия. Если ученик нарушает дисциплину, педагог сначала должен сделать ему замечание.

При повторном нарушении учитель обязан обратиться к администрации школы.

Решение о временном удалении ученика с урока сможет принять только уполномоченный сотрудник образовательной организации. После этого школа должна уведомить о произошедшем родителей или законных представителей ребенка.