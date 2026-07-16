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Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки
Всего за сутки в регионе зафиксировали 7 822 нарушения ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще трое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Еще один водитель сел за руль пьяным повторно. Также выявлено более 10 нарушений со стороны водителей грузового транспорта.

Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 7 822 нарушения ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще трое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Еще один водитель сел за руль пьяным повторно.

Также выявлено более 10 нарушений со стороны водителей грузового транспорта.