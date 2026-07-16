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Суд в Рязани оставил пермскую организацию в реестре недобросовестных поставщиков
Суд отказал Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов в просьбе исключить её из реестра недобросовестных поставщиков. Организация обратилась в Арбитражный суд Рязанской области, оспаривая решение Рязанского УФАС, которое включило её в этот реестр на два года после того, как заказчик отказался от контракта из-за невыполнения условий. Суд установил, что организация должна была учитывать риски своей деятельности и соблюдать все требования при участии в аукционе. В итоге суд признал решение антимонопольного органа законным и обоснованным, оставив организацию в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражный суд Рязанской области отказал Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов в удовлетворении ее требований об исключении из реестра недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Организация обратилась с иском к Рязанскому УФАС, оспаривая решение, согласно которому она была включена в этот реестр на два года после того, как заказчик, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Рязанской области, односторонне отказался от исполнения контракта на поставку специальных средств.

Суд установил, что Пермская организация, участвуя в электронном аукционе и став победителем, должна была обеспечить выполнение всех условий контракта. В результате неисполнения обязательств со стороны поставщика, Рязанское УФАС признало ее недобросовестным поставщиком.

Арбитражный суд отметил, что включение организации в реестр не ограничивает ее экономическую самостоятельность и не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности. В итоге, он признал решение антимонопольного органа законным и обоснованным, отказав в удовлетворении требований Пермской краевой организации.