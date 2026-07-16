Россельхознадзор нашел нарушения на земельном участке в Рязанской области

13 июля Россельхознадзор провел проверку земельного участка в Старожиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства. Специалисты проанализировали информацию из интернет-сообщества «Антиборщевик» и обнаружили, что участок площадью 9,6 гектара зарос борщевиком Сосновского и другими сорняками. Собственнику этого участка выдали предупреждение о том, что он должен привести землю в порядок и соблюдать требования законодательства о земле.