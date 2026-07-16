Рязанцы смогут использовать новый тариф с попутчиком «Вместе» от «Яндекс Go»

Сервис «Яндекс Go» запустил новый тариф с попутчиком «Вместе» в 31 городе России, включая Калининград, Ижевск, Барнаул и Рязань. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Теперь тариф доступен в 76 городах страны, что позволяет пользователям заказывать одно такси на двоих с похожими маршрутами. Отмечается, что это нововведение дает возможность каждому пассажиру экономить в среднем 22%, а водителю получать больший доход благодаря выполнению двух заказов одновременно.

Сервис «Яндекс Go» запустил новый тариф с попутчиком «Вместе» в 31 городе России, включая Калининград, Ижевск, Барнаул и Рязань. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь тариф доступен в 76 городах страны, что позволяет пользователям заказывать одно такси на двоих с похожими маршрутами. Отмечается, что это нововведение дает возможность каждому пассажиру экономить в среднем 22%, а водителю получать больший доход благодаря выполнению двух заказов одновременно.