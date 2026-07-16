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Рязанцу присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
Директору спортивной школы «Химик» Виктору Горшкову присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Об этом сообщили в администрации Рязани. Соответствующий указ подписал Президент России. Виктор Горшков начал заниматься футболом в начале 1990-х годов. После службы в армии он посвятил себя тренерской работе. В 2006 году стал заместителем директора спортивной школы «Химик», а с 2014 года возглавляет учреждение.

Директору спортивной школы «Химик» Виктору Горшкову присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Об этом сообщили в администрации Рязани.

Соответствующий указ подписал Президент России.

Виктор Горшков начал заниматься футболом в начале 1990-х годов. После службы в армии он посвятил себя тренерской работе. В 2006 году стал заместителем директора спортивной школы «Химик», а с 2014 года возглавляет учреждение.

Спортивная школа «Химик», расположенная в микрорайоне Строитель, готовит спортсменов по шести видам спорта. Сейчас в ней занимаются более 400 детей. За годы работы школа подготовила пять мастеров спорта России, 24 кандидатов в мастера спорта и 46 спортсменов первого разряда.