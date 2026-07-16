Российские войска атаковали предприятия украинского ВПК и порты Одессы

В ночь с 15 на 16 июля Вооруженные Силы России нанесли удары по целям в Украине, сообщило Минобороны. Удары высокоточным оружием были направлены на предприятия ВПК в Киеве, занимающиеся производством и хранением беспилотников. Пострадали объекты, включая склад БПЛА «Киев-1» и логистическую компанию ПАО «Рапид». Также атакованы порты «Одесса» и «Южный», использовавшиеся для доставки военных грузов. В Одессе были поражены резервуары с ГСМ, сухогруз для ВСУ и катер сил специальных операций в районе острова Змеиный.

В ночь с 15 на 16 июля Вооруженные Силы России нанесли групповые удары по целям на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования были направлены на предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, которые занимались производством и хранением беспилотников большой и средней дальности.

В результате поражены несколько объектов. В частности, пострадало промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», которое осуществляло сборку и хранение беспилотников, а также склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где хранились ударные БПЛА АН-196 «Лютый» и разведывательные БПЛА «Лелека-100».

Кроме того, высокоточными ударами воздушного базирования и ударными беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры портов «Одесса» и «Южный» в Одесской области. Отмечается, что эти порты использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения Вооруженных Сил Украины.

В порту «Одесса» поражены пять резервуаров с ГСМ, а также сухогруз, который осуществлял доставку грузов для ВСУ, и быстроходный катер сил специальных операций в районе острова Змеиный.