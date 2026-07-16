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Подростка из Карачаево-Черкесии арестовали в Рязани по делу о мошенничестве
В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики. Его подозревают в незаконном использовании абонентских терминалов для пропуска телефонного трафика и обеспечении их работы в составе организованной группы. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. По указанию куратора подозреваемый приехал в Рязань, получил через службу доставки оборудование и разместил его в трех арендованных квартирах в разных районах города. Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики. Его подозревают в незаконном использовании абонентских терминалов для пропуска телефонного трафика и обеспечении их работы в составе организованной группы. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Об этом сообщили в СК России.

По версии следствия, в мае 2026 года подросток через Telegram вступил в организованную преступную группу, участники которой обеспечивали работу оборудования для пропуска телефонного трафика.

Как считают следователи, это оборудование использовалось для массовых звонков россиянам с целью дистанционного хищения денег.

По указанию иностранного куратора подозреваемый приехал в Рязань, получил через службу доставки необходимое оборудование и разместил его в трех арендованных квартирах в разных районах города. По данным регионального УМВД, несовершеннолетний был вовлечен в криминальную деятельность украинским вербовщиком.

Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ. По ходатайству следствия суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и других возможных участников преступной схемы. Подростку грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Фото: СК России.