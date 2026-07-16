Пенсионер угостил грустного рязанца в кафе, а тот украл у него телефон

Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что незнакомец отобрал у него барсетку со смартфоном. По словам заявителя, он увидел грустного мужчину за столиком и, пожалев его, предложил угостить. После совместного употребления спиртного мужчины вышли на улицу покурить, где злоумышленник попросил денег взаймы. Получив отказ, он вырвал барсетку из рук рязанца, выкрикнув угрозы, и скрылся с места происшествия. Основываясь на описании внешности подозреваемого, установлена личность 29-летнего рязанца, который ранее неоднократно осуждался за кражи и грабежи. Полицейские задержали его и изъяли похищенный смартфон. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Оперативники уголовного розыска задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении 60-летнего местного жителя у кафе в центре Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что незнакомец отобрал у него барсетку со смартфоном.

По словам заявителя, он увидел грустного мужчину за столиком и, пожалев его, предложил угостить. После совместного употребления спиртного мужчины вышли на улицу покурить, где злоумышленник попросил денег взаймы. Получив отказ, он вырвал барсетку из рук рязанца, выкрикнув угрозы, и скрылся с места происшествия.

Основываясь на описании внешности подозреваемого, установлена личность 29-летнего рязанца, который ранее неоднократно осуждался за кражи и грабежи. Полицейские задержали его и изъяли похищенный смартфон.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.