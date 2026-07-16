Озвучены кандидаты от «Родины» на выборы в Госдуму от Рязанской области

ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года от партии «Родина». Комиссия приняла соответствующее решение 16 июля. В общефедеральную часть от Рязанской области попали: Дмитрий Голубятников, Юрий Серёгин, Андрей Рязанцев, Сергей Акимов и Дмитрий Кухников. Тройку списка возглавили председатель партии Алексей Журавлев, пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин, руководитель рабочей группы партии Евгений Ивлев, Напомним, выборы депутатов Госдумы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.