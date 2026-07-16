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Мошенники начали угрожать россиянам штрафами за фальшивые поверки счетчиков
Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые предписания о поверке счетчиков и угрожать штрафами. Об этом сообщил депутат Госдумы Илья Вольфсон. Он отметил, что мошенники используют поддельные документы и звонят людям, требуя срочно поверить счетчики за 5 или 10 тысяч рублей. На самом деле, стоимость поверки одного счетчика воды должна быть от 600 до 1500 рублей, в зависимости от региона. Вольфсон подчеркнул, что проверять срок поверки нужно по паспорту счетчика или квитанции за услуги ЖКХ. Также он добавил, что организация, проводящая поверку, должна иметь аккредитацию, а акты поверки должны быть внесены в электронную базу. Только после этого поверка считается законной.

Мошенники начали активно рассылать россиянам фальшивые предписания и угрожать штрафами под предлогом «поверки счетчиков» по завышенным ценам. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илью Вольфсона.

По его словам, мошенники используют поддельные документы и звонят людям, требуя срочно поверить счетчики за 5 или 10 тысяч рублей. На самом деле, стоимость поверки одного счетчика воды должна быть от 600 до 1500 рублей, в зависимости от региона.

Вольфсон отметил, что государство не устанавливает жесткие тарифы на эту услугу, и цены диктует рынок. Он указал, что адекватная стоимость поверки одного счетчика воды варьируется от 600 до 1500 рублей в зависимости от региона и условий выезда. Все предложения значительно выше этой суммы являются попыткой нажиться на неосведомленности граждан.

Парламентарий также напомнил, что проверять срок поверки нужно только по паспорту счетчика или официальной квитанции за ЖКУ. Организация, проводящая поверку, обязана иметь государственную аккредитацию, а бумажные акты больше не имеют юридической силы без внесения данных в электронную базу. Только после появления записи в федеральной системе ФГИС «Аршин» поверка считается законной.