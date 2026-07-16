Малков рассказал о ходе строительства нового моста через Оку

По словам Павла Малкова, сейчас готовность объекта уже превышает 25%. Более 370 специалистов трудятся в две смены по обе стороны реки. «На правом берегу, в районе села Дядьково, строители начали подготовительные работы для возведения опор моста в русле реки. Одновременно продолжаются работы на пролётном строении и устройство монолитных конструкций, от которых зависят прочность и долговечность будущего моста», — отметил губернатор. Он также подчеркнул, что работы идут по графику.

Малков рассказал о ходе строительства нового моста через Оку. Об этом губернатор Рязанской области сообщил в своих соцсетях.

По словам Павла Малкова, сейчас готовность объекта уже превышает 25%. Более 370 специалистов трудятся в две смены по обе стороны реки.

«На правом берегу, в районе села Дядьково, строители начали подготовительные работы для возведения опор моста в русле реки. Одновременно продолжаются работы на пролётном строении и устройство монолитных конструкций, от которых зависят прочность и долговечность будущего моста», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что работы идут по графику.