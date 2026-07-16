Каждый третий рязанец спорит с коллегами из-за кондиционера в офисе — опрос

Почти треть офисных работников в Рязани сталкивались со спорами с коллегами из-за кондиционеров. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. В опросе приняли участие офисные сотрудники из Рязани. О конфликтах из-за температуры в помещении рассказали 30% респондентов. При этом 56% опрошенных отметили, что подобных разногласий в их коллективах не бывает. Еще 14% сообщили, что в их офисах вообще нет кондиционеров. Женщины чаще мужчин рассказывали о спорах из-за климатической техники — 34% против 26%. Также подобные ситуации чаще встречаются среди сотрудников старше 45 лет.

Почти треть офисных работников в Рязани сталкивались со спорами с коллегами из-за кондиционеров. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие офисные сотрудники из Рязани. О конфликтах из-за температуры в помещении рассказали 30% респондентов.

При этом 56% опрошенных отметили, что подобных разногласий в их коллективах не бывает. Еще 14% сообщили, что в их офисах вообще нет кондиционеров.

Женщины чаще мужчин рассказывали о спорах из-за климатической техники — 34% против 26%. Также подобные ситуации чаще встречаются среди сотрудников старше 45 лет.

Разногласия по поводу температуры в офисе возникают у 33% работников с высшим образованием и у 27% сотрудников со средним профессиональным образованием. Среди рязанцев с доходом от 150 тысяч рублей в месяц о таких конфликтах сообщали чаще.