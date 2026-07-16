Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
20°
Сбт, 18
24°
Вск, 19
25°
ЦБ USD 78.32 0.36 17/07
ЦБ EUR 89.33 0.42 17/07
Нал. USD 79.52 / 80.05 16/07 18:15
Нал. EUR 92.61 / 93.00 16/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 431
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 732
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 631
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 168
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Каждый третий рязанец спорит с коллегами из-за кондиционера в офисе — опрос
Почти треть офисных работников в Рязани сталкивались со спорами с коллегами из-за кондиционеров. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. В опросе приняли участие офисные сотрудники из Рязани. О конфликтах из-за температуры в помещении рассказали 30% респондентов. При этом 56% опрошенных отметили, что подобных разногласий в их коллективах не бывает. Еще 14% сообщили, что в их офисах вообще нет кондиционеров. Женщины чаще мужчин рассказывали о спорах из-за климатической техники — 34% против 26%. Также подобные ситуации чаще встречаются среди сотрудников старше 45 лет.

Почти треть офисных работников в Рязани сталкивались со спорами с коллегами из-за кондиционеров. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие офисные сотрудники из Рязани. О конфликтах из-за температуры в помещении рассказали 30% респондентов.

При этом 56% опрошенных отметили, что подобных разногласий в их коллективах не бывает. Еще 14% сообщили, что в их офисах вообще нет кондиционеров.

Женщины чаще мужчин рассказывали о спорах из-за климатической техники — 34% против 26%. Также подобные ситуации чаще встречаются среди сотрудников старше 45 лет.

Разногласия по поводу температуры в офисе возникают у 33% работников с высшим образованием и у 27% сотрудников со средним профессиональным образованием. Среди рязанцев с доходом от 150 тысяч рублей в месяц о таких конфликтах сообщали чаще.